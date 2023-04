Il giorno di Pasqua a Reggio Calabria si apre con una tragedia e la morte di un uomo.

Nella primissima mattinata di oggi , intorno alla 5,10, un trentanovenne ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato in via Eremo Condera.

Sul posto la Poilizia Locale che sta effettuando tutti gli accertamenti necessari alla ricostruzione della dinamica.