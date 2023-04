Incidente mortale a Reggio Calabria: si indaga sulla dinamica. La vittima aveva 39 anni

Sono ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente che questa mattina ha spezzato la vita di Francesco Scappatura.

L’incidente, avvenuto in Via Eremo Condera intorno alle 5 di questa mattina, non ha ancora una dinamica ben chiara.

La Mini, a bordo della quale viaggiava l’uomo, si è ribaltata sul manto stradale. Inutile l’intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Necessario anche l’intervento de vigili del fuoco oltre che della Polizia Locale del personale del 118.