Reggio Calabria celebra il suo 25 aprile: tutto pronto per la Festa della Liberazione alla Villa Comunale

La Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria, in sinergia con le associazioni Alioscia, Ampa, Anpi, Arci, Legambiente e Libera, con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Sul, organizzano per il 25 Aprile la Festa della Liberazione, programmata per le ore 11.00 di martedì 25 Aprile all’interno della Villa Comunale di Reggio Calabria, nello spazio antistante la Stele del Partigiano, in continuità con la scelta del Sindaco Italo Falcomatà che nell’aprile del 1994 decise di ripristinare la Festa proprio all’interno della Villa Comunale.

Quest’anno il 25 aprile coincide con il quindicesimo mese dall’inizio della guerra della Russia di Putin contro l’Ucraina, conflitto che ancora una volta, come è accaduto per tutto il Novecento, provoca stragi di popolazioni inermi, a causa di scelte determinate da oligarchie politico-militari, in palese contrasto con il diritto internazionale e con la Carta dell’ONU.

Con questa consapevolezza la Festa della Liberazione a Reggio Calabria sarà conclusa dall’intervento di uno dei più noti intellettuali e giornalisti italiani, Raniero La Valle, che da decenni continua la sua attività nel solco della tradizione della sinistra cristiana, giudice presso il Tribunale Permanente dei Popoli; promotore del Manifesto per la Sinistra Cristiana, e che svolgerà il suo intervento sul tema “Dalla Liberazione dal nazifascismo e dalla guerra al ripudio della guerra sancito dalla Costituzione della Repubblica”. Ad aprire la cerimonia ufficiale invece sarà l’intervento dei Sindaci facenti funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, e del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti.

Il Comitato Organizzatore, composto insieme a Città Metropolitana e al Comune di Reggio Calabria, da Ampa, Anei, Anpi, Arci, Associazione Alioscia, Corrireggio, Legambiente, Libera, Cgil, Cisl, Uil e Sul, invita le istituzioni civili, religiose e militari, i cittadini e tutte le associazioni sindacali e le organizzazioni politiche, a partecipare alla cerimonia prevista, subito dopo la partenza della 40^ edizione della Corrireggio, dalle ore 11:00, all’interno della Villa Comunale di Reggio Calabria.