“Olimpiadi di Cittadinanza”: nella top 10 l’istituto comprensivo “D. Vitrioli – Principe di Piemonte” di Reggio Calabria

Hanno conquistato due posti: il quinto nella categoria “baby” riservata agli alunni della scuola primaria ed il sesto nella categoria scuole junior riservata alla secondaria.

In particolare la primaria Principe di Piemonte ha conquistato con pieno merito l’ingresso in classifica piazzandosi al quinto posto.

Questa scuola ha raggiunto risultati di eccellenza nella diffusione della cittadinanza consapevole nel rispetto dei valori della Costituzione in tutta la scuola, coinvolgendo la gran parte dei propri alunni brillantemente, infatti la selezione degli alunni che vi hanno partecipato, era composta da alunni di tutte le classi, anche delle prime e seconde.

Per la categoria “baby” hanno partecipato 74 scuole primarie distribuite su tutto il territorio italiano e la nazionale d’istituto ha realizzato ben 2.330 punti sui 2.500 disponibili. Con gli alunni si è congratulata Roberta Cristiani, presidente di AssoGiovani.it, ente no profit organizzatore del campionato in collaborazione con il M.I.M.

Ecco la classifica generale con i punteggi ottenuti:

2.380 – I.C. Rita Levi Montalcini – Cernusco sul Naviglio (MI)

2.355 – Istituto Comprensivo A. G. Roncalli – Burgio (AG)

2.350 – Circolo Didattico IV Novembre – Altamura (BA)

2.340 – I.C. Viale Legnano di Parabiago (MI)

2.330 – I.C Vitrioli Principe di Piemonte – Reggio Calabria (RC)

2.285 – I.C. Sandro Pertini – Orta Nova (FG)

2.255 – Istituto Comprensivo di Notaresco (TE)

2.245 – I.C Bers. Urso – Mendola – Favara (AG)

2.235 – I.C. Giovanni Pascoli – Barga (LU)

2.225 – I.C. Chiavari II – Chiavari (GE).

In una posizione simile si sono classificati, i ragazzi della Secondaria Diego Vitrioli, ottenendo, anche loro, un risultato di tutto rispetto nel panorama nazionale, per la Categoria Junior hanno partecipato, infatti, 128 scuole distribuite su tutto il territorio italiano e la nazionale d’istituto del Comprensivo ha realizzato ben 2.210 punti sui 2.500 disponibili.

Di seguito la Top Ten della Categoria Junior:

1. 2.375 – I.C. San Tommaso d’Aquino – Priverno (LT)

2. 2.335 – Istituto Comprensivo di Andrano (LE)

3. 2.255 – Istituto Comprensivo di Ponte in Valtellina (SO)

4. 2.230 – I.C. De Amicis – San Francesco – Francavilla Fontana (BR)

5. 2.225 – Scuola Secondaria 1° G. Bovio – Foggia (FG)

6. 2.210 – I.C. Vitrioli Principe di Piemonte – Reggio Calabria (RC)

7. 2.205 – I.C. Sandro Pertini – Voghera (PV)

8. 2.185 – I.C. J. F. Kennedy – Cusano Mutri (BN)

9. 2.170 – I.C. Sandro Pertini – Orta Nova (FG)

10. 2.165 – Scuola Media Angelo Mozzillo – Afragola (NA)