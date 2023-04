“Meditans” Mediterranean and Italian Native Sense Pensieri in libertá vigilante

Mauro Alvisi e Raffaele Mortelliti sono Meditans: Un format che è sia radiovisivo in diretta streaming globale che videopodcast. E lo sono con i loro ospiti che da remoto condiscono di Mediterraneo la loro idea di ragionamento sulle risorse che la centralità in questo mare della penisola italiana può rappresentare. Meditans è un think&talk orientato alla analisi e all”approfondimento divulgativo. Anche un contenitore di idee. Un alternarsi di testimonianze e proposte che rendono plausibile l’idea di una comunità mediterranea eterogenea ma coesa, che affondando le radici nella storia possa riorganizzarsi per un nuovo tempo imminente.

Un progetto multimediale che dagli studi di Reggio Calabria rimbalza sulla rete sotto forma di visual podcast e contenuto per youtube e i social. Nelle due prime edizioni Meditans ha avuto i contributi regionali, nazionali, europei e mondiali di autorevoli esperti/e, docenti, imprenditori/ici, ricercatori/ici e ItalianI all”estero, Buona parte membri della Consulta Regionale dei Calabresi nel mondo. Tante le Istituzioni e le organizzazioni intervenute, i sindaci ItalianI, i giornalisti nazionali e Internationali e alcuni inviati speciali, tra I quali tra tutti il Prof. Paolo Cancelli dalla Santa Sede. Molte le figure di spicco, ospiti fissi del programma, come il Sociologo Roberto Cardaci dell’Universitá di Torino, il supetecnologo Ing. Paolo Cianchi dalla Silicon Valley, il Finanziere d’impresa e dei territori Daniele Monteodorisio. Meditans in due sole puntata ha preso il largo nei consensi di una nutrita ed eterogenea audience.

Ha tentato la via inedita di guardare il mezzogiorno d’Italia come principale risorsa per un nuovo disegno geopolitico e sociale in cui i fenomeni migratori siano solo una parte della narrazione mainstream. Nello stile di conduzione del duo formato dal prof Mauro Alvisi e dal direttore Raffaele Mortelliti si trovano profonde riflessioni e momenti di più leggera condivisione di idee. Il tutto anche su un sito, meditans.it , in cui ritrovare i contenuti multimediali ma anche una selezione di argomenti che possano aprire il dibattito e nutrire le nuove trasmissioni.

Dopo la riuscitissima maratona della prima puntata dal titolo “Calabria il passato che verrá” é seguitato il successo nella seconda ” Dalla mezzanotte all’alba del Mezzogiorno” e dalla terza dal titolo “MedEducation”. Per partecipare con qualunque contenuto si accettano testi immagini video e vocali al +39 39 3030 3939.

Si sta pensando poi, in queste ore, ad un festival en plen air di Meditans in cui gli ospiti possano confrontarsi davanti ad un pubblico attento sulle tematiche che il nostro mare con i suoi innumerevoli spunti sa offrire, a pochi giorni di distanza da cui, a Gizzeria, sono andati in scena gli Stati Generali del Mediterraneo, evento che ha dato centralità alla Calabria e che è stato fortemente voluto dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, dal Commissario governativo per la ZES Calabria Giosi Romano e da Confindustria Calabria.

Alla ripresa, dalla sosta di Pasqua, andranno in onda due puntate quindicinali dal titolo

“Scenari MedAtlantici. Segnali e Sogni d’Occidente” in collaborazione con MEDATLANTIC International Magazine e la rivista scientifica GEOPOLITICA.

Uno spazio speciale verrá riservato ai vari COMITES e alla Consulta Regionale dei Calabresi nel Mondo.