Nuovi fondi comunitari, la soddisfazione di Neri (FdI) per l’approvazione in Consiglio regionale

Il Consiglio regionale dà il via alla Programmazione di fondi comunitari 2021-2027 e con tale atto, si potranno avviare le attività che dovranno consentire alla Calabria la concretizzazione di un processo di sviluppo.

Il presidente del Gruppo Fratelli di Italia Giuseppe Neri

che ha relazionato in aula in sostituzione del relatore ufficiale, il presidente della Seconda Commissione Bilancio Antonio Montuoro, assente ieri per problemi personali, esprime piena soddisfazione per “il raggiungimento di un obiettivo non scontato”.

“C’è stato un grande lavoro da parte della Giunta che, su input del Presidente Roberto Occhiuto e grazie al meticoloso lavoro svolto dalla Commissione Bilancio presieduta egregiamente dal Presidente Montuoro che ha sempre seguito ogni passaggio in itinere, è stata capace di elaborare un piano di investimenti dei nuovi fondi comunitari – afferma il consigliere regionale di FdI Giuseppe Neri -. È una sfida strategica che il centro destra intende raccogliere per far sì che rispetto a quanto avvenuto in passato, le risorse siano effettivamente spese realizzando progetti utili alla crescita e allo sviluppo delle nostre comunità. Intanto, è da sottolineare il fatto che la dotazione finanziaria disponibile rispetto al passato, si è incrementata di circa 1 miliardo di euro per un totale di 3,170 miliardi di euro. È evidente che da questo momento in avanti, bisognerà lavorare in sinergia con le altre istituzioni locali e vigilare affinché le strutture dipartimentale della Regione che dovranno poi, mettere a terra operativamente, tali risorse, siano capaci di attuare gli indirizzi programmatici che la Giunta e il Consiglio hanno individuato. Da parte del Gruppo di FdI, – conclude Neri – ci sarà pieno sostegno e collaborazione affinché neanche un euro vada perso”.