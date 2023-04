Inaugurato a Camini, nel giorno di Pasqua, il Teatro della legalità “Falcone-Borsellino”

È stato inaugurato, nel giorno di Pasqua, a Camini (RC), il Teatro della legalità “Falcone-Borsellino”, uno spazio all’aperto, in un’area recuperata nel cuore del borgo dell’accoglienza. Un’opera realizzata in condivisione, grazie all’impegno dei migranti, beneficiari del progetto SAI (Sistema accoglienza integrazione) gestito dalla Eurocoop Jungi Mundu, e grazie alla partecipazione della docente del CPIA (Centro provinciale di istruzione degli adulti) Annalisa Filandro e dei ragazzi iscritti, e della tutor del laboratorio artistico Milena Montagnese che ha dato supporto creativo. Fondamentale l’apporto di una troupe tedesca, composta da dieci persone, che è stata a Camini circa un mese per realizzare un documentario (che andrà in onda su un’emittente televisiva tedesca il giorno di Pentecoste) e, con entusiasmo, ha contribuito all’allestimento dell’area. Circa due settimane di lavoro per ripulire e dare smalto a una vecchia stalla che ha acquistato nuova vita e nuova destinazione, dipingendo i gradini con i colori dell’arcobaleno e realizzando un grande murale che riproduce un abbraccio multietnico, simbolo di pace e fratellanza.

Così, operatori e beneficiari della Eurocoop Jungi Mundu, il presidente Rosario Zurzolo, il sindaco Pino Alfarano e l’intera comunità di Camini, hanno simbolicamente aperto questo nuovo spazio che sarà luogo di bellezza e condivisione.

L’inaugurazione del Teatro “Falcone-Borsellino” è uno dei tanti momenti significativi vissuti nel borgo di Camini nel giorno di Pasqua. Al mattino, una delegazione della Eurocoop Jungi Mundu, con il presidente Zurzolo e alcuni beneficiari, si è recata al porto di Roccella Jonica, dove il Vescovo, Monsignor Francesco Oliva, ha benedetto i migranti giunti sul territorio con gli ultimi sbarchi. Presenti anche la direttrice della Caritas diocesana, Carmen Bagalà, e la Dirigente del Commissariato di Siderno, Serafina di Vuolo. Il Vescovo Oliva e la stessa delegazione della Eurocoop si sono poi recati a Camini, dove il Vescovo ha celebrato la Messa pasquale.

A fine serata, dopo l’inaugurazione del teatro all’aperto, sapori da tutto il mondo, grazie ai piatti tipici dei loro luoghi d’origine preparati dai migranti, nella grande sala Polifunzionale, per festeggiare dopo il tramonto, nel rispetto della tradizione del ramadan che quest’anno è coinciso con il periodo pasquale.