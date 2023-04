Il Comune di Gioia Tauro ottiene un importante finanziamento per il Servizio di raccolta dei rifiuti

strumentazione hardware e software per vari aspetti gestionali del servizio concepito in maniera integrata; centri di raccolta per l’ottimizzazione della raccolta differenziata.

«L’ottenimento di questo consistente contributo è davvero la chiave di volta per migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti, – sottolinea l’Assessore all’Ambiente Sabina Ventini – e rappresenta un giusto premio al duro lavoro di questi anni. Finalmente, Gioia Tauro avrà le risorse e gli strumenti per un servizio di raccolta efficace, puntuale e innovativo».