Nuove disposizioni relative ai trapiantati in genere per i controlli post trapianto

Riceviamo e pubblichiamo – In seguito alla mia lettera aperta al Governatore della Calabria ,Roberto Occhiuto, il dipartimento di salute Pubblica Regionale e il centro trapianti Regionale ,hanno inviato una lettera a tutti i presidi per dare luogo a delle disposizioni relative ai trapiantati in genere per i controlli post trapianto .

Accolgo a nome di tutti i trapiantati e con entusiasmo, questa notizia che mi è stata trasmessa dal dott Mancini responsabile centro trapianti Regionale di Reggio Calabria a nome del dipartimento salute Pubblica .

Da subito mi impegnerò a verificare presso i cup il nuovo modello per i controlli post trapianto ,che prevedono :

una corsia preferenziale in termini di esami ; indagini ,tac, risonanze ecografie e altro.

Spero che questo comportamento possa portare , al più presto di istituire una struttura regionale dedicata ( un “campanile ” di riferimento)

Sono molto fiducioso che ciò possa accadere .

Un primo risultato

Importante è’ stato raggiunto.

Puntiamo all’eccellenza della Salute Pubblica ,per tutti ,senza se e senza ma .

Emanuele Ruvio