A Locri Vincenzo Schettini illustrerà il suo libro edito da Mondadori Electa

La fisica che ci piace

12 Aprile 2023

Casa della Cultura – Locri (RC)

Mercoledì 12 aprile 2023 tre eventi vedranno protagonista il prof.

Vincenzo Schettini, fisico e musicista, ideatore del progetto La fisica che ci piace, che con le sue spiegazioni vivaci, divertenti, colorate ed efficaci, rende facile e comprensibile ogni concetto.

Durante il suo tour “Il prof che ci piace” sarà ospite, per una conferenza stampa di presentazione, presso l’aula Magna del Liceo Classico Ivo Oliveti di Locri, dove saranno presenti gli organi di stampa, il prof. Vincenzo Schettini illustrerà il suo libro edito da Mondadori Electa, 2022.

Il calendario della giornata prevede:

ore 09,00 – Conferenza stampa di presentazione.

ore 11,00 – Incontro presso il Palazzo della Cultura di Locri rivolto a studenti/esse e prof. del territorio.

ore 17,00 – Evento pomeridiano pubblico presso il Palazzo della Cultura di Locri.

Alla fine di ogni incontro il prof Schettini incontrerà i suoi lettori e firmerà le copie del libro

L’incontro rivolto a studenti/esse e prof. del territorio, verrà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali di Radio Ivo (la web radio del liceo classico Ivo Oliveti di Locri).

L’evento è organizzato da Radio Ivo, con il patrocinio dal Comune di Locri Assessorato alla Cultura.

Con la collaborazione di €urokom, Europe Direct, Consulta Giovanile Comunale.

Sarà per noi ragazzi di Radio Ivo.