Donna colta da infarto sul treno – Medico calabrese le salva la vita

Una donna di 52 anni con un infarto in corso è stata salvata in extremis a bordo di un treno dal medico lametino Giuseppe Colangelo, cardiologo in forza al reparto di cardiologia Utic del Martiri del Villa Malta di Sarno e presidente onorario di “Calabria Cardioprotetta”.

Venerdì mattina a bordo di un treno sulla tratta ferroviaria tra Salerno e Roma, Colangelo era in viaggio per raggiungere Milano, quando ha sentito l’allarme del capotreno che chiedeva l’intervento di un medico per il malore accusato dalla donna. Una azione determinante che ha salvato la vita alla donna.

“Sempre bello ed è una emozione unica riporta – “Il Mattino” – poter aiutare chi si trova in gravi difficoltà. Questo deve essere da monito per tante persone, non solo medici, ma anche chi appartiene al mondo laico perché ci si avvicini alla cultura del primo soccorso. Non avere paura, ma prestare subito soccorso con le manovre. Per fortuna la donna non è andata in arresto. La presenza di un defibrillatore a bordo, mi ha dato sicurezza. Trovarsi nel posto giusto al momento giusto può cambiare il corso delle cose. Ho sentito il capotreno gridare e chiedere l’intervento di un medico. Ho solo fatto il mio dovere. Senza pensarci un secondo mi sono precipitato. La signora, calabrese come me, lamentava un dolore allo stomaco, ma sin da subito mi sono reso conto non si trattasse di un semplice mal di pancia. Era sofferente e mentre ho allertato il servizio di emergenza 118, l’ho visitata. Ho un fonendoscopio dal quale non mi separo mai. Per precauzione ho fatto portare il defibrillatore semiautomatico. Minuti infiniti e concitati. Ho somministrato una cardioaspirina. Siamo arrivati in stazione e la donna è stata trasportata in ospedale dai colleghi del 118 che ci attendevano. Il nostro è un lavoro bellissimo perché ci permette di salvare vite umane, aiutare la gente. Alla fine ho fatto solo un respiro profondo”.