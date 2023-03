Reggio Calabria – Oggi la presentazione della mostra prodotta da Bluocean a firma dei più importanti fotografi di National Geographic

Sarà presentata oggi pomeriggio 2 marzo alle ore 17.00 presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria la mostra “ALL THE GREAT EARTH Cambiamenti climatici e tutela dei territori. La sfida del futuro” prodotta da Bluocean a firma dei più importanti fotografi di National Geographic.

All’incontro parteciperanno la Vice Presidente della Regione Calabria Giusi Princi, il Sindaco della Città Paolo Brunetti, l’Assessore alla Cultura Irene Calabrò, l’assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro (che ospiterà ad aprile la mostra) Donatella Monteverdi, il Presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria Giuseppe Passarino, il Maestro fotografo Angelo Raffaele Turetta e Francesco Scarpino curatore della mostra e amministratore di Bluocean.

Interverranno altresì Ennio Maccari Presidente dell’Associazione Nazionale per la Tutela dell’ambiente, Luigi Grillo Ordine dei Biologi del Lazio e Fabiana Venezia Ordine dei Biologi della Calabria.

ALL THE GREAT EARTH sarà fruibile fino al 28 marzo. Non è previsto alcun onere per accedere alla mostra oltre al regolare biglietto di ingresso previsto per accedere al castello.

La mostra racconta la straordinaria bellezza e unicità del pianeta, la maestosità e il rigore della natura insieme ai grandi stravolgimenti dovuti alla continua e massiccia immissione di agenti inquinanti e ai cambiamenti climatici in corso. L’esposizione, dunque, si propone quale lavoro dal grande valore documentaristico e artistico. Un viaggio mirato a coinvolgere e responsabilizzare il visitatore immerso tra le meraviglie del pianeta e la vulnerabilità dello stesso di fronte ad eventi causati dall’inquinamento ambientale e dal progressivo cambiamento climatico.

Preziosa la partnership dell’Ordine dei Biologi con un contributo scientifico mirato a documentare l’impatto tanto sulla natura quanto su ogni forma vivente di agenti inquinanti e cambiamenti climatici.

I grandi maestri autori delle opere Lynn Johnson, Randy Olson, William Daniels, Penny De Los Santos, Bruno Zanzottera, Sergio Ramazzotti, Alessandro Gandolfi, Paolo Petrignani e Valentina Tamborra, accompagneranno i visitatori in un viaggio di conoscenza e consapevolezza attraverso un percorso mirato a suscitare nel pubblico nuovi motivi di riflessione, responsabilità e speranza.