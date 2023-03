Crotone, Mattarella in raccoglimento davanti alle salme dei migranti

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è trattenuto in raccoglimento davanti alle bare radunate nella camera ardente allestita a Crotone dopo la strage di migranti nelle acque di Cutro. Il Capo dello Stato ha inoltre visitato i sopravvissuti del naufragio, ricoverati in ospedale, fermandosi con loro per circa venti minuti, e all’uscita una grande folla gli ha chiesto: “Presidente, non ci abbandoni”.

Mattarella, che è stato accolto dalle più alte istituzioni regionali e locali, si è trattenuto da solo davanti ai feretri per alcuni minuti. All’arrivo del presidente, la folla ha applaudito e alcuni hanno gridato “giustizia, giustizia”.

(foto Ansa)