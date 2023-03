Reggio Calabria – Estetica oncologica, con “Una passerella per Grace” modelle per un giorno per tornare a prendersi cura di sé

Dalla lotta contro la malattia del secolo alle passerelle. Modelle per un giorno perché la malattia non è e non deve essere ostacolo alla bellezza. Lo hanno ribadito con forza e determinazionedurante l’evento, organizzato insieme all’Agenzia Delfino Blu/DB Model, “”.Sono donne che hanno vissuto o stanno vivendo un percorso di cura dopo la diagnosi di tumore, donne che vivono la Vita con maggiore consapevolezza e che vogliono guardare avanti con fiducia e determinazione. E domenica sera, al foyer del massimo teatro reggino, hanno vissuto un’esperienza straordinaria a dimostrazione che nessuna malattia «può togliere carisma, eleganza e femminilità» come ha ribadito ilnel corso della serata. «Salute non è solo assenza di malattia – ha invece rimarcato il– star bene con sé stessi, prendendosi cura del proprio corpo, alleggerire la mente, può avere un buon effetto anche sull’efficacia della cura». Bellissime, sguardo “sicuro” e attento.hanno sfilato, con abiti splendidi ed accanto a modelle di professione, per raccontare una storia di coraggio e bellezza. Felici, adrenaliniche e “spensierate”, almeno per qualche ora, hanno messo da parte la malattia e rimesso la bellezza al suo posto. Hanno indossato con disinvoltura gioielli, occhiali da sole, abiti casual ed eleganti dai colori forti e decisi. Tacchi alti e occhi emozionati davanti a mariti, figli, genitori, parenti, amici. L’evento,, ha coinvolto anche tantissimi professionisti del settore medico estetico, aziende del territorio reggino, istituzioni, medici, associazioni, ordini professionali e artisti.Non sono mancate sorprese e omaggi floreali, esposizioni, musica dal vivo e ricordi. Tra cui quello dell’ex magistrato Lilia Gaeta, recentemente scomparsa, una figura di grande levatura umana e professionale. E sulle note di “Combattente”, un inno alla speranza cantata da Fiorella Mannoia, l’invito a «non arrendersi mai» da parte del marito di Lilia, l’ex Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria Luciano Gerardis. Un 8 marzo in anticipo, una Festa della Donna che profuma di dignità «attraverso i volti di donne che hanno combattuto e che combattono con sorriso fiero la battaglia contro il cancro affinchè – ha aggiunto ilnel promettere di patrocinare una prossima sfilata – dal dolore possa nascere una nuova speranza». E l’applauso finale è stato tutto per loro. Tutti in piedi e occhi lucidi per queste bellissime Donne che hanno dato una grande lezione di forza, coraggio, speranza ed eleganza.