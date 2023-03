Azioni e investimenti: Mercati24 punta sul settore automotive

Torna l’interesse sul settore automotive

Titoli automotive: le prospettive secondo gli analisti finanziari

Ilsta attraversando un periodo decisamente positivo, una tendenza che si riflette tanto neidelle società produttrici di veicoli quanto nellead esse collegati. Nei giorni scorsi Stellantis ha addirittura annunciato undestinato ai dipendenti del gruppo su scala globale per i livelli di efficienza raggiunti e per gli; ma a dirla tutta anche in casa di altri player si respira un clima di ritrovata fiducia dopo gli anni non proprio esaltanti postGli, portale formativo e di divulgazione in ambito finanziario, riportando i dati elaborati dagli, evidenziano come in Regno Unito, Italia, Francia, Spagna e Germania si sia registrato undel 12% anno su anno. La palma di best performer torna ben salda nelle mani delle, difatti la quota di mercato delle auto elettriche è scesa nel periodo di riferimento dal 17% al 15% del totale. Naturalmente l’euforia che ha permeato il settore non è passato inosservato tra gli, che sono tornati ad investire massicciamente sul comparto. I risparmiatori interessati alle prospettive del segmento nei prossimi mesi, troveranno certamente utile la guida sul trading di Mercati24 rilasciata all’interno di un approfondimento, in cui vengono valutati i. Le informazioni ricavate dall’analisi sono successivamente rielaborate, persui titoli azionari collegati alle società., secondo gli addetti ai lavori, ha uncon rating neutrale, nonostante leindichino per il 2023 un valore di 7,7 e per il 2024 un valore di 6,8, multipli non certo elevati, sulla falsa rifa di tutto il settore. Ildel dividendo nello stesso periodo di riferimento si attesta al 5% e al 6%. Gli analisti individuano il prezzo obiettivo diin 17,5 Euro con l’. ilriferito al 2023 e al 2024 in questo caso è addirittura più basso rispetto a quello del, attestandosi rispettivamente a 5,6 e 5,5. Per entrambi gli esercizi, invece, si stima undel 5,1%. Nell’trova spazio anche l’analisi degli esperti di UBS su, azienda leader nel settore dei, che restituisce una fotografia del. Il target price del titolo è 25 Euro, mentre il rating attribuito è; il rapporto prezzo utili per il 2023 viene fissato a 14,6 e per il 2024 a 7,9. Il rendimento atteso del dividendo nei due anni è 3,1% e 5,5%. Nel settore delle auto di alto segmentostrappa undi 79 Euro con; il rapporto prezzo utili si attesta a 7,2 per il 2023 e a 6,8 per il 2024, mentre il dividend yield per entrambi gli anni è del 7,4%, il più alto sin qui rilevato. Non è un caso che il titolo quoti a ridosso dei top del 2022. Per l’azionegli addetti ai lavori concordano su un target price di 36 Euro e su un; la casa francese non potrà far leva nemmeno su un, infatti per il 2023 gli analisti stimano un 1,7% e per il 2024 un 1,6% persino inferiore. Nello stesso periodo ilsi attesta a 6,6 e 4,9.ha un rating neutrale con un target price di 85 Euro, mentre il rapporto prezzo utile si attesta a 8 nel 2023 e a 7,30 nel 2024. Ilè invece del 5,5% per entrambi gli anni presi in considerazione.