Reggio Calabria – Al via il progetto “A scuola di fumetto con i Bronzi”

di Grazia Candido – Presentato al Liceo Artistico “Preti-Frangipane”, il progetto “A scuola di fumetto con i Bronzi”. Ad illustrare questa mattina l’ampio programma formativo che si snoderà da Marzo a Maggio, la Vicepresidente della Regione Calabria Giuseppina Princi, la Dirigente del Settore Cultura Ersilia Amatruda, la Dirigente Scolastica del Liceo artistico Giovanna Caterina Moschella, Giancarlo Caracuzzo (disegnatore Marvel, Sergio Bonelli Editore, Dc Comics) e i docenti e storici Fabio Cuzzola e Filippo Arillotta.

Il progetto formativo rientra tra le azioni previste dalla Regione Calabria nell’ambito del piano integrato di attività di promozione e valorizzazione culturale dedicato al 50° Anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace ed ha l’obiettivo di divulgare, tramite il linguaggio della nona arte, il mistero e il fascino di questo patrimonio artistico e culturale.

“La storia dei Bronzi e della Magna Grecia sarà raccontata anche attraverso il fumetto con il coinvolgimento di oltre 600 studenti che fanno parte di tutti i licei artistici della Regione Calabria – afferma la Vicepresidente Princi -. Abbiamo voluto finanziare questo importante piano di studio e lavoro, per creare talenti ma anche, valorizzare il nostro inestimabile patrimonio artistico e culturale. Pertanto, abbiamo coinvolto i più importanti disegnatori e sceneggiatori d’Italia che, insieme agli studenti, attraverso la tecnica del fumetto, percorreranno quelle che sono le tracce del ritrovamento dei Bronzi. Sarà un’occasione non solo per valorizzare i talenti locali che realizzeranno tavole esposte nella giornata conclusiva del progetto ma anche, per creare sinergie e opportunità occupazionale. Come Regione, abbiamo l’obbligo e il dovere di far conoscere il nostro preziosissimo patrimonio culturale al mondo e anche, i nostri futuri professionisti”.



Si sofferma sulle varie fasi dove saranno coinvolti tutti gli studenti delle cinque province calabresi, iscritti ai Licei Artistici e alle Scuole Secondarie di Secondo grado, protagonisti di un ciclo di dieci lezioni che si svolgeranno sia in presenza che in modalità streaming e on-demand, la dirigente scolastica che ricorda anche che le lezioni saranno tenute da vari professionisti del settore (Giancarlo Caracuzzo, Fabio Franchi, Michela Di Cecio, Paola Del Prete, Chiara Macor, Quirino Calderone, Andrea Scoppetta) ed approfondiranno il concetto di Magna Grecia e la storia dei Bronzi di Riace.

Tutto ciò servirà agli studenti per creare tavole a fumetti sul loro ritrovamento. Gli elaborati saranno poi esposti in una mostra fisica e digitale, insieme alle opere delle grandi firme del fumetto coinvolte nel progetto.

Inoltre, sarà attivato un contest finalizzato ad una pubblicazione editoriale contenente sia un racconto inedito di Vito Bruschini, sia i disegni realizzati dagli studenti, che sarà arricchita da artwork originali di Lorenza Di Sepio, Daniele Bigliardo, Bruno Cannucciari, Andrea Scoppetta, Eugenio Sicomoro, la cui sceneggiatura porta la firma di Chiara Macor.

“Grazie al fumetto, è possibile esprimere e mostrare i tesori della nostra terra avvicinando i ragazzi al mondo della conoscenza e delle proprie radici – aggiunge il professore Fabio Cuzzola che fa parte del comitato storico e scientifico insieme a Filippo Arilotta, Daniele Castrizio, Matteo Stefanelli, Laura Scarpa -. Questo è sicuramente un modo innovativo che, attraverso l’animazione, consentirà agli studenti di ricavare storie da proporre e divulgare fuori il territorio regionale trasmettendo importanti messaggi sul valore dei Bronzi di Riace”.

Per Giancarlo Caracuzzo si tratta di “una bellissima iniziativa che usa il mezzo del fumetto per diffondere messaggi anche di natura storica data l’importanza dei Bronzi di Riace per la Calabria e non solo. Mi sono trovato coinvolto in questo progetto, anche se non è la prima volta, e per me è sempre un piacere tornare qui. Ieri, – continua il noto disegnatore – ho fatto una lezione introduttiva su come si compone un fumetto ma, il vero e proprio corso, sarà seguito da altri illustratori e disegnatori che useranno i Bronzi di Riace come tema conduttore di tutta la storia spiegando le varie tecniche di disegno, colorazione, scrittura e altro”.

Il progetto si concluderà con l’evento del 25 Maggio al Museo del fumetto di Cosenza dove oltre alla mostra e all’importante tavola rotonda sul tema dei Bronzi di Riace e della Magna Grecia in Calabria, sarà proiettato un breve documentario delle attività realizzate a cui prenderanno parte i docenti e gli esperti coinvolti nel progetto nonché, i rappresentanti istituzionali della Regione Calabria.