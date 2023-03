Reggio Calabria – Al Teatro Cilea il musical Il Mago di Oz

Quarto appuntamento della stagione per la rassegna Le Maschere e i Volti 2023 al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria e quarto sold out per Giovedì 9 Marzo con il Musical Il Mago di Oz della compagnia internazionale Romanov Arena. Un grande evento per la città e definirlo solo musical è riduttivo, con i suoi numeri spettacolari grazie ad artisti ed acrobati straordinari. Dagli stessi produttori di Alice in Wonderland, grande successo della Polis Cultura nell’edizione 2019 sempre al Teatro Cilea, la geniale fiaba de Il Mago di Oz, tratta dal libro di L. Frank Baum, che aveva già ispirato il celebre film premio Oscar con Judy Garland, viene proposta in questo mirabolante family show in una chiave scenica del tutto originale: il linguaggio del musical e del circo contemporaneo si fondono in una nuova dimensione.

Il cast di 25 artisti in scena è composto da cantanti, danzatori e alcuni tra i maggiori acrobati del circo contemporaneo mondiale. La mirabolante messa in scena dello spettacolo è esaltata dall’originale animazione, grafiche in 3D, effetti speciali e costumi fantasmagorici realizzati dal team di creativi della Romanov Arena che faranno rivivere la magia della favola accompagnando lo straordinario viaggio di Dorothy e del cagnolino Totò verso l’incanto della città di Smeraldo in cerca del Mago di Oz. Lungo la strada, incontra tre compagni: uno spaventapasseri che vorrebbe avere un cervello, un boscaiolo di latta che vorrebbe avere un cuore e infine un leone che vorrebbe essere coraggioso, personaggi entrati nel cuore del pubblico di tutto il mondo e di tutte le età. Lo spettacolo è in tournèe nei maggiori teatri d’Italia e Reggio Calabria è la seconda tappa dopo Trieste. Un grande impegno dunque per la Polis Cultura che riporta il Teatro Cilea tra le grandi piazze dello spettacolo dal vivo in Italia, sforzo ben ripagato dal pubblico con il tutto esaurito, loggione compreso, riscontrato già da diverse settimane. Continua quindi il grande successo della stagione “Le Maschere e i Volti 2023” che fa registrare il quarto sold out consecutivo con i suoi eventi. Prossimi appuntamenti previsti sono La Roba di Giovanni Verga con Enrico Guarneri il 31 Marzo e la scoppiettante chiusura affidata al mattatore napoletano Biagio Izzo che porta a Reggio Calabria il suo nuovo spettacolo La Coppia Strana.