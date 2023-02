S. Lucia: tre giorni di eventi in ricordo di don Mimmo Geraci

Sono passati 10 anni da quel piovoso 14 febbraio 2013 nel quale alle prime ore del mattino Don Mimmo Geraci è tornato alla casa del Padre, ma il cristiano è un uomo di memoria e il linguaggio della gratitudine non ha tempo. A Reggio Calabria è, infatti, ancora oggi, vivo il ricordo, nel cuore della gente, dell’infaticabile ed entusiasta sacerdote che, per la comunità parrocchiale di S. Lucia e per la città intera, ha vissuto la sua vocazione sacerdotale e ha testimoniato il suo amore verso il prossimo.

La parrocchia di S. Lucia ha organizzato tre giorni di eventi per ricordare la figura di don Mimmo Geraci. Domenica 12 febbraio alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si terrà il concerto della “Young Concert Band” a cura dell’associazione musicale Nazareno Scerra Città di Melicucco, lunedì 13 febbraio alle 18.00 presso l’auditorium intitolato al sacerdote scomparso dieci anni fa, si terrà l’incontro “Ricordare per generare…” con la relazione di mons. Filippo Curatola e le conclusioni di don Mimmo Cartella, parroco di S. Lucia. Le celebrazioni si concluderanno martedì 14 febbraio alle ore 18.00 con una messa in suffragio presieduta da mons. Vittorio Mondello, vescovo emerito.

Non è cosa ordinaria che un sacerdote, come lo è stato Don Geraci, abbia dedicato interamente 60 anni di sacerdozio ad una sola Parrocchia: S. Lucia a Reggio Calabria. Ordinato nel settembre del 1953 e, qualche mese dopo, inviato da S.E. Mons. Ferro, padre del suo sacerdozio, è giunto in Parrocchia senza mai più lasciarla. Attorno a lui, lungo un tempo che è la metà di un secolo, è cresciuta e si è sviluppata la comunità sociale del Quartiere e della Parrocchia. Ha conosciuto generazioni, gioie e dolori, diventando un punto di riferimento costante, promotore ed educatore che ha precorso i tempi. Ha svolto, infatti, per quasi 60 anni il suo ministero di padre e pastore dapprima accanto al parroco del tempo Don Quattrone che ha intuito nel giovane sacerdote doti non comuni di capacità organizzativa, di apertura sociale, di tenacia, di servizio e dedizione che poi avrebbero fatto di lui, nel tempo, quell’ uomo e quel sacerdote che ha maturato programmi sempre più impegnativi riuscendo a realizzarli. Come quando nel lontano ottobre 1984 ha fortemente voluto l’arrivo da Siviglia della Compagnia delle Sorelle della Croce per portare la solidarietà umana a domicilio nelle case delle persone sofferenti, e, tuttora presenti, hanno continuato nel segno totale di una carità evangelica vissuta e donata in servizio gratuito e gioioso. S.E. Mons. Nunnari ha così scritto: “La sua storia si confrontava con la storia del quartiere perché Don Mimmo è stato un profeta ad impiantare questa comunità parrocchiale dentro il cuore di un quartiere e dentro l’uomo. S. Lucia è stata come il faro per la città: una comunità che ha aperto il suo cuore all’ uomo della strada. Dire S. Lucia ha significato dire Parrocchia-Comunità-Famiglia.” E, infatti, Don Geraci ha trasformato la Parrocchia in un contenitore di solidarietà, di promozione culturale e sociale con una miriade di iniziative e attività. Ma non è soltanto quello che ha fatto con la sua eterna voglia di fare e dare, ma come lo ha fatto credendoci, spendendo se stesso, le sue forze, i suoi pensieri, il suo tempo. Amava dire” l’importante è seminare, non importa se poco o molto”.