Occhiuto: “Bene scuse Majorino, per me polemica chiusa”

“Ho visto il video di Pierfrancesco Majorino. Bene le scuse alla Calabria del candidato alla presidenza della Regione Lombardia. Per me la polemica si chiude qui. Certo… non so se le scuse di Majorino saranno accettate anche dai tantissimi calabresi che vivono e votano in Lombardia”.

Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.