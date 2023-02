Reggio Calabria – Forti raffiche di vento in città, disposta la chiusura di tre aree a pedoni e veicoli

Di seguito il testo dell’ordinanza:

Considerato che nella giornata odierna del 5.02.2023 si sta verificando una condizione metereologica caratterizzata dalla presenza di forte vento che raggiunge in alcuni momenti i 55Km orari;

che tale condizione metereologica avversa rende particolarmente esposte alcune aree cittadine caratterizzate dalla presenza di alberature con rischio di caduta di rami o di alberi e conseguente rischio per l’incolumità pubblica;

che, in particolare, è già stata segnalata da alcuni cittadini e da personale della Polizia Municipale la caduta di alcune porzioni di alberi a causa del forte vento sulla via Corso Giacomo Matteotti e sulla via Lungomare Italo Falcomatà; che, a causa dell’eccezionale livello di vento ancora previsto per la giornata, si rende necessario porre in essere ogni azione utile per mettere in sicurezza la popolazione;

Visto l’art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Ritenuto dunque che sussistono le condizioni di urgenza e pericolo imminente per l’incolumità pubblica;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino a cessata emergenza e comunque fino alle ore 6.00 di lunedì 6 febbraio 2023, salvo proroghe dovute al prolungarsi delle attuali condizioni metereologiche di forte vento:

•la chiusura al traffico sia veicolare che pedonale del lungomare Falcomatà;

•la chiusura della Villa Comunale Umberto I;

•la chiusura al traffico esclusivamente pedonale del Corso Giacomo Matteotti;