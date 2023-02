Porto di Reggio Calabria – Le proposte del FAI per salvare le fonti materiali della storia portuale della città

Favorire il dialogo tra i principali attori dell’importante progettualità in atto sul Porto di Reggio Calabria. Promuovere la reciproca comprensione di vincoli, necessità e opportunità presenti nell’area portuale. Porre in salvo rilevanti testimonianze storiche, come i vecchi attracchi, per garantirne conservazione e valorizzazione.

A partire da queste premesse si è svolto il 2 febbraio, presso la sede del Fondo per l’Ambiente Italiano – FAI Delegazione di Reggio Calabria – il proficuo incontro tra il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Ing. Mario Mega, e il Capo Delegazione del FAI di Reggio Calabria, Arch. Dina Porpiglia, alla presenza dei Delegati Ambiente regionale e provinciale del FAI, Arch. Rocco Gangemi e ing. Francesco Costantino.

Al centro del confronto la comune volontà di adoperarsi per generare percorsi di buone prassi nella direzione della tutela e valorizzazione dell’ambiente urbano reggino e, più in generale, dell’area dello Stretto, con particolare riferimento all’area portuale di Reggio, in un momento che vede convergere sul sito importanti progettualità e interventi segnati anche dai nuovi tempi imposti dal PNRR.

Il Presidente Mega ha efficacemente illustrato lo stato dell’arte dell’attività progettuale in corso e, in particolare, l’intersezione – talvolta conflittuale – di competenze, interessi e necessità degli Enti coinvolti, come la stessa AdSP, RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e Comune di Reggio Calabria: è apparso evidente come il complesso delle iniziative avviate potrà essere in grado di far evolvere in senso altamente positivo l’assetto dell’area portuale, attualmente segnata da una stratificazione piuttosto caotica di competenze e strutture. Si pensi solo al “Museo del Mare”, al riordino delle banchine per le nuove esigenze del turismo crocieristico, al refurbishment energetico del porto, e così via.

Gli architetti Porpiglia e Gangemi hanno evidenziato come una così meritoria attività di riordino della città di Reggio possa correre, tuttavia, il rischio di portare alla perdita di importanti testimonianze dello sviluppo storico reggino e quanto questo sia da scongiurare.

I rappresentanti del FAI hanno, quindi, portato all’attenzione dell’AdSP una proposta concreta: porre in salvo importanti fonti materiali di una storia altrimenti destinata a scomparire, come i vecchi attracchi, in cui sono ancora presenti i landmark che hanno accolto per decenni le persone in transito, sin dal tempo dei Ferry Boat.

“L’innovazione, pur necessaria,” ha osservato l’arch. Porpiglia, “non deve mai portare alla distruzione della memoria storica dei luoghi che è, al contrario, particolarmente importante in città come Reggio Calabria, da sempre segnate dall’inclemenza della natura e, a volte, dall’incuria”.

Il costruttivo confronto è scaturito naturalmente dalla comune consapevolezza che il coinvolgimento attivo della cittadinanza nei processi di riordino urbano costituisca uno dei fattori fondamentali per l’armonioso sviluppo delle città, oltre che un principio imprescindibile della Costituzione: via privilegiata attraverso cui raccogliere fondamentali contributi di idee dalle associazioni realmente impegnate per valorizzare il patrimonio culturale, materiale e immateriale.