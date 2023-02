Reggio Calabria al Bit 2023 di Milano: dalla Biennale dello Stretto a rinnovata meta turistica

La recente Biennale dello Stretto, progetto di indagine del territorio mediterraneo sviluppato dall’architetto Alfonso Femia insieme a Francesca Moraci, ha innescato una nuova visione di meta turistica del territorio metropolitano di Reggio Calabria.

La città sarà presente al Bit 2023 di Milano con una serie di incontri a Fieramilanocity il 12 e 13 febbraio che mostreranno le potenzialità di rilancio dell’area con percorsi culturali, naturalistici, enogastronomici e nuove opportunità per il turismo crocieristico e le esperienze outdoor.

Protagonisti saranno anche il mare dello Stretto, che per le sue correnti e i suoi venti è luogo ideale per la Vela e per il Kite Surf, e la montagna con i sentieri dell’Aspromonte, dove praticare trekking o fare passeggiate in mountain bike.

Rispondere ai bisogni di un turismo esigente è la una nuova sfida per la città di Reggio Calabria, che si appresta ad innovare la destinazione per accogliere i nuovi turisti, garantendo livelli qualificati di ospitalità.