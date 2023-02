Naufragio migranti Crotone, SOS Villaggi dei Bambini: “Basta vite spezzate”

Esprimiamo il nostro cordoglio per le vittime del naufragio nel Mar Mediterraneo avvenuto a poche decine di metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro a Crotone. SOS Villaggi dei Bambini, che dal 2017 è presente a Crotone con un Programma di supporto psicosociale rivolto ai Minori Stranieri Non Accompagnati e ai giovani del territorio, si unisce alle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che esorta l’Europa a “governare il fenomeno migratorio per sottrarlo ai trafficanti di esseri umani”.

Di fronte all’ennesima tragedia umana e morale, che coinvolge tantissimi bambini, non possiamo più girarci dall’altra parte. Servono politiche incisive e comuni da parte dell’Europa che non può restare ferma a guardare. Esistono i Diritti dell’Uomo da rispettare, non possiamo più permettere tragedie simili, basta vite spezzate. È necessario lavorare per permettere a chi parte, di poterlo fare in maniera legale e umana e occorre una risposta concreta anche dal punto di vista dell’accoglienza. Importante aprire corridoi umanitari per chi fugge da guerra, carestie, dittature.

Come SOS Villaggi dei Bambini siamo impegnati nel rispetto della Carta dei diritti delle Nazioni Unite e degli impegni presi dall’Italia verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Da oltre cinque anni siamo in Calabria per sostenere il benessere psicologico e sociale dei minorenni stranieri che arrivano nel nostro Paese non accompagnati e favorirne l’integrazione sociale. In particolare, abbiamo fornito supporto a 579 MSNA, 114 minorenni stranieri accompagnati e/o con background migratorio, 890 minorenni italiani. Abbiamo, inoltre, formato 269 operatori dell’accoglienza.

SOS Villaggi dei Bambini è parte del network di SOS Children’s Villages, la più grande Organizzazione a livello mondiale impegnata dal 1949 affinché i bambini e i ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure genitoriali crescano in una situazione di parità con i propri coetanei, concretizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente. È presente in 138 Paesi e territori, dove aiuta oltre 1 milione di persone tra bambini, bambine, ragazzi, ragazze e le loro famiglie. Opera da 60 anni in Italia, dove promuove i diritti di oltre 39.000 bambini e giovani e si prende cura di oltre 700 persone tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi momenti di disagio. Lo fa attraverso 8 Programmi e Villaggi SOS, rispettivamente a Trento, Ostuni (Brindisi), Vicenza, Saronno (Varese), Mantova, Torino, Crotone e Milano.