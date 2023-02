Lady Inzaghi: “Ho pulito il lungomare di Reggio Calabria con gli studenti ma dal Comune nemmeno un grazie”

Venerdì scorso a Reggio Calabria quasi millecinquecento studenti dello Scientifico Vinci e dell’Istituto tecnico Piria hanno ripulito il Lungomare. Come riporta il Corriere della Sera, avevano risposto all’appello lanciato da Angela Robusti, 34enne compagna veneta dell’allenatore della Reggina, Filippo Inzaghi.

”Di mia iniziativa ho cominciato a prendermi cura di un’aiuola, con rastrello e paletta. Poi si è aggiunta una mia amica e abbiamo creato il logo #noiamiamoreggio. Dopo, un ragazzo che si voleva candidare alla rappresentanza degli studenti dello Scientifico Vinci mi ha chiesto se poteva inserire nel programma qualcosa che legasse il liceo alla pulizia dell’ambiente. Così ho buttato giù l’idea”, ha raccontato in una intervista al Corriere della Sera.

Aggiungendo che la maggior parte dei docenti “si è ribellata: ‘Fa freddo’, ‘Non è sicuro’, ‘È pericoloso’. Perfino 200 genitori si sono opposti” . La Tekno Service Italia, che ha l’appalto per la pulizia dei rifiuti, ci ha fornito gratis sacchetti, palette, guanti, rastrelli. Alcuni dipendenti, fuori dall’orario di lavoro, sono venuti a prendere i sacchi di differenziata. E la Reggina ha regalato a tutti il biglietto per vedere la partita del 25 febbraio contro il Modena e ci ha messo a disposizione i giardinieri per tagliare l’erba, “dall’amministrazione comunale nemmeno un grazie, e non dico a me, ma agli studenti”.