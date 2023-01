Reggio Calabria – Terribile incidente: giovane perde il controllo dell’auto, poi carambola e testa coda (VIDEO)

Un rocambolesco incidente si è verificato nella zona sud alle 4 di sabato mattina a Reggio Calabria. Un giovane neo patentato,che trasportava altri due passeggeri , per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo condotto uscendo di strada ed impattando il marciapiede.

Dopo una serie di spettacolari testacoda, il veicolo si arrestava a seguito dell’impatto col parapetto della scala pedonale del ponte di Sant’Agata. Il conducente, sottoposto a controllo etilometro dalle pattuglie della Polizia Locale intervenute, risultava in stato di leggera alterazione.

Gli agenti provvedevano altresì al ritiro della patente di guida ai sensi del vigente codice della strada, ed ai conseguenti rilievi utili alla ricostruzione della dinamica. Dinamica in parte immortalata da una telecamera di videosorveglianza.

Solo per fortunose coincidenze i tre occupanti del veicolo subivano lievi ferite.

Ecco foto e video: