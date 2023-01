Affidati i lavori per la rifunzionalizzazione dei pozzi di acqua potabile sul territorio di Reggio Calabria

L’amministrazione comunale di Reggio Calabria ha affidato, tramite procedura negoziata indetta sul MEPA, i lavori di rifunzionalizzazione dei quadri elettrici dei pozzi di acqua potabile cittadini.

Si tratta di un significativo traguardo che segna l’avvio della finalizzazione del completo rinnovamento degli impianti e dei sistemi di telecontrollo dei pozzi comunali.

I lavori, preventivamente approvati dalla Giunta comunale guidata dal sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, al fine di potenziare ed integrare il sistema infrastrutturale di base della rete idrica, assicurando il necessario efficientamento energetico in aderenza con gli obiettivi del PON METRO/REACT-EU, sono interamente finanziati nell’ambito del relativo intervento RC 6.1.3.A.4 e, al netto del ribasso, prevedono un impegno complessivo di 2 milioni di euro.

“Guardiamo con grande attenzione a questo intervento – ha dichiarato il consigliere comunale delegato Francesco Barreca – poiché idoneo a dettare una significativa evoluzione di un servizio prezioso per la collettività e che consente all’Amministrazione di superare le diffuse criticità che caratterizzano la rete distributiva. Ci tengo a ringraziare il lavoro degli uffici e dei funzionari che hanno operato per raggiungere questo importante risultato. È un ulteriore passo in avanti significativo nel programma promosso dall’Amministrazione comunale per l’efficientamento del sistema idrico sul territorio cittadino, che in questi anni ha già ottenuto alcuni risultati e che certamente, con questo nuovo intervento, migliorerà in maniera sensibile”.

“Grazie alle risorse europee – ha aggiunto l’assessore al PON METRO/REACT-EU Giuggi Palmenta – possiamo contare su una rilevante operazione di rigenerazione tecnologica che, riducendo i consumi energetici, coniuga la salvaguardia dell’ambiente con il miglioramento del servizio di distribuzione acquedottistico rivolto”.