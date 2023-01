Coronavirus: in Calabria 637 nuovi positivi (+147 su Reggio e provincia)

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 619520 (+637) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4120962 (+3.400).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 947 (48 in reparto, 9 in terapia intensiva, 890 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 108979 (108560 guariti, 419 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 3236 (76 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3160 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 180644 (179223 guariti, 1421 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 98 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 89 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 58815 (58539 guariti, 276 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1475 (37 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1432 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 205124 (204225 guariti, 899 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 205 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 189 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 52524 (52331 guariti, 193 deceduti).