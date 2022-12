UniRC| Professional Day, centinaia i colloqui già effettuati

Sono già diverse centinaia gli incontri realizzati nell’ambito del Professional Day, l’evento di matching con il mondo dell’impresa organizzato da Città Metropolitana, Camera di Commercio, Università Mediterranea e Cooperativa Cisme in corso di svolgimento presso la Cittadella Universitaria.

La grande importanza dell’iniziativa e le eccellenti modalità organizzative sono state evidenziate stamattina, in occasione della visita che i rappresentanti degli Enti promotori della kermesse hanno fatto agli stand allestiti presso l’Ateneo reggino, dove circa 50 imprese stanno effettuando i colloqui di lavoro.

“Siamo davvero contenti – ha affermato il Sindaco f.f. Carmelo Versace – un’ottima affluenza già nel primo giorno di lavori, tante le aziende presenti che hanno dimostrato interesse per il progetto e tantissimi i colloqui già effettuati, per un incontro proficuo tra domanda ed offerta di lavoro che avviene in un luogo simbolo della filiera della formazione dei professionisti del nostro territorio che è appunto il nostro Ateneo. Ringrazio il Rettore Giuseppe Zimbalatti, il Presidente Antonino Tramontana e la Presidente di Cisme Daniela Rossi, per la collaborazione che hanno assicurato. Credo sia questa la strada più giusta e, probabilmente, solo l’inizio di un percorso che sta già dando ottimi risultati e che sono certo produrrà ancora importanti ricadute positive in termini occupazionali e di crescita professionale per la nostra comunità metropolitana”.

Ninni Tramontana – Presidente della Camera di Commercio – dichiara “l’Azienda Speciale Informa della Camera di Commercio da anni collabora con il Job Placement dell’Università Mediterranea nella realizzazione del Professional Day, per supportare le aziende che cercano figure professionali a incontrare i giovani disoccupati del nostro territorio che spesso, non trovando lavoro, tendono ad andare via”.

Conclude il Rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti “è una importante iniziativa quella che si conclude oggi, organizzata insieme alla Camera di Commercio e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria e con grande piacere ospitata nei locali della nostra Università, con l’ottima regia del nostro Ufficio Job Placement e del delegato prof. Mario Versaci. Vorrei mettere in evidenza la presenza di decine di aziende, sia territoriali che nazionali, di particolare rilievo, e soprattutto lo svolgimento di centinaia di colloqui di lavoro che, dai dati in nostro possesso, daranno frutti anche entro l’anno. È un passaggio importante con il quale la Mediterranea vuole lanciare un messaggio chiaro a sostegno dei giovani del nostro territorio. Gli indici di occupazione dei nostri laureati sono in linea con gli standard delle migliori università italiane, ed oggi siamo davvero orgogliosi dell’ottima riuscita di questo evento!”