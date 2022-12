Situazione rifiuti a Reggio Calabria: chiude definitivamente il Centro di Raccolta del Rione Ceci

Si avvisa la cittadinanza che con riferimento al Centro Comunale di Raccolta (CCR) temporaneo, posto in via Nicola Furnari nel Rione Ceci della Città di Reggio Calabria, per naturale scadenza delle autorizzazioni e per il rientro delle condizioni di emergenza che le hanno rese necessarie, si comunica che lo stesso cesserà la propria attività a far data dal 07.12.2022.

Si ricorda agli utenti che è presente ed attivo sul territorio il CCR di Condera, posto in via Reggio Campi II tronco, ed il servizio di ritiro a domicilio, su prenotazione, fornito dalla nostra azienda Teknoserviceitalia.

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazion