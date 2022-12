Reggio Calabria – Viaggio nel teatro di Pirandello al Globo Teatro Festival

Nuovo appuntamento con il teatro del Globo Teatro Festival – Connessioni Periferiche: sabato 10 dicembre alle ore 20.30 al Parco Ecolandia (Nave di Teseo – Sala Spinelli) andrà in scena una produzione Centro RAT Teatro dell’Acquario: Raccontando Pirandello – Malaluna con Gianfranco Quero, regia Antonello Antonante, scene e costumi Dora Ricca, luci e audio Giuseppe Canonaco, Eros Leale.

Malaluna è un viaggio nella vita e nel teatro di Luigi Pirandello, raccontato, “cuntato” con leggerezza e sottile ironia da un attore, che a volte è uno, alcun’altre nessuno e cert’altre centomila. Da solo sulla scena ma con la incisiva presenza di oggetti e di “fantasmi” che si cercano, si intrecciano e si rincorrono in un turbinio di immagini e parole che mette lo spettatore nella condizione di positivo sbandamento e comunque anch’esso al centro della giostra.

Frammenti, schegge di poesia e di lettere che contribuiscono a tratteggiare un affresco a tinte forti, di un “personaggio” protagonista del teatro e della letteratura italiana del 900, inventore di straordinari drammi e di atmosfere inquietanti. Il teatro di Pirandello si pone in aperta antitesi con quello borghese e “naturalista” dell’800 e con quello “poetico-mitologico di D’Annunzio”.

Pirandello si sentiva partecipe di quella crisi di inizio secolo, e non si limitò a vivere e rappresentare quel disagio, ma cercò una chiave di lettura per interpretarne le contraddizioni, per riderne e compatirne la sofferenza umana che ne deriva. L’ansia metafisica, il gusto dell’ignoto e dell’inconscio, le molte incertezze e contraddizioni della sua epoca, caratterizzano questo nuovo mondo dove tutto viene messo in discussione, dove le speranze di rinnovamento sociale e di progresso civile sembrano andate deluse. Pirandello se ne fa interprete e “pittore”. Il Globo teatro Festival – Connessioni periferiche è un evento Officine Jonike Arti realizzato nell’ambito di ReggioFest2022 Cultura Diffusa, Accordo di Programma Mic, Comune di Reggio Calabria