Buona la prima per il Festival della Colonna Sonora a Reggio Calabria

maschile, e a Giuliano Tavani, vincitore del David di Donatello per le musiche del film “Anime Nere” realizzato in Calabria, il premio assegnato da Eco e Bagnato, affiancati dal Comitato Tecnico Scientifico composto da personalità di spicco come Pasquale Catalano, Riccardo Giagni e Alessandro Molinari, tutti membri dell’ACMF.

Il riconoscimento, realizzato dal Maestro Orafo Michele Affidato, è stato consegnato anche a Toni Verona, tra i soci fondatori della casa discografica indipendente “Ala Bianca” nonché editore musicale di “Anime Nere”, da Filippo Quartuccio, Consigliere delegato alla cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

“Abbiamo messo un primo mattone per un grande edificio che si spera possa essere realizzato in un futuro prossimo, con l’aiuto e la giusta attenzione delle nostre istituzioni, permettendoci di promuovere possibili alternative lavorative musicali” così Bagnato commenta quella che il collega Eco definisce “una goccia di splendore che ha fatto nascere nel Sud Italia una rassegna pressoché unica nel suo genere, che produce un indotto sia culturale che economico, mettendo in relazione le compagini artistiche del territorio con il grande cinema italiano, attraverso il ponte della musica che rinsalda le relazioni umane”.