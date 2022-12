Reggio Calabria – L’open-day dell’I.C Carducci-Da Feltre

Due giornate per far conoscere la scuola e presentare l’offerta formativa per l’anno scolastico 2023/2024. È l’Open day dell’Istituto Comprensivo “Carducci-Vittorino da Feltre” di Reggio Calabria che si terrà sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022.

L’obiettivo è offrire occasioni per presentare il “Carducci-V. da Feltre” e il suo percorso didattico-educativo, che si distingue per i progetti e i laboratori innovativi.

La prima giornata dell’Open day si svolgerà sabato 17 dicembre, dalle ore 9:00 alle 12:00 per la scuola dell’Infanzia e dalle ore 15:00 alle 18:00 per la scuola Primaria. Saranno aperti al pubblico i due plessi, Carducci e Melissari. Domenica 18 dicembre, dalle ore 9:00 alle 12:00, sarà possibile visitare la scuola secondaria di primo grado Vittorino da Feltre.

Altre due giornate di Open Day sono previste per sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023.