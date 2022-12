I commercianti accendono il Natale “via per via”: sul viale Aldo Moro di Reggio Calabria e a Rosarno si respira aria di festa

andato oltre il semplice patrocinio, del Sindaco reggino Paolo Brunetti e degli Assessori Angela Martino e Antonino Malara e, a Rosarno, della Commissione straordinaria guidata dal viceprefetto Antonio Giannelli”.

Un Natale costruito assieme da Confcommercio e Commercianti senza attendere passivamente aiuti ma muovendosi nell’unica direzione che un imprenditore deve conoscere: attivare energie e risorse per rendere il proprio prodotto, il proprio negozio, la propria via, la propria Città appetibili. Soprattutto nel periodo natalizio, quando creare la giusta atmosfera diventa un segno di rispetto nei confronti dei clienti e, al contempo, il biglietto da visita delle attività commerciali.

Per il Direttore di Confcommercio Fabio Giubilo “al centro di Rosarno e sul Viale Aldo Moro si respira aria di Natale ed è bello passeggiare, fare acquisti o darsi solo appuntamento in strada o in un bar per gli auguri. Il merito va dato ai nostri commercianti, oltre un centinaio, che hanno contribuito a costruire una bella iniziativa e hanno dato dimostrazione di presenza e rispetto verso il cliente e verso la Città. Commercianti che si sono già dati “appuntamento” per migliorare in futuro il progetto, non limitandolo al periodo natalizio. Non ci stancheremo di dire – continua Giubilo – che lamentarsi non porta a nulla, che amare la città vuol dire agire, prendersene cura, abbellirla, rispettarla, renderla accogliente. Perché la città è lo specchio di ciò che siamo. Di ciò che è una comunità. Le difficoltà che i negozi di vicinato stanno attraversando in questi anni, sono sotto gli occhi di tutti. Una cosa che però non deve mai venir meno è la positività nel potenziale e nel futuro di noi stessi e della città”.

Se la Città è accogliente, i negozi calorosi, gli imprenditori attivi e propositivi, per Confcommercio diventa più che mai importante quest’anno che i cittadini, i clienti comprendano il valore dell’acquisto sotto casa, presso il negoziante di fiducia.

È il Presidente Labate a ricordare come “la nostra campagna #ComproSottoCasa che orgogliosamente riproponiamo anche quest’anno non è uno slogan, una cantilena. È la sopravvivenza dei nostri negozi e delle nostre attività. È un invito ai cittadini a fare vivere le nostre Città anche scegliendo di comprare sotto casa. Perché è anche così, con un clic in meno e con un acquisto in negozio in più, che si riscopre il senso e il valore della comunità”.

Proprio con l’obiettivo di favorire lo shopping natalizio nei negozi di prossimità offrendo un vantaggio ed una opportunità ai cittadini, Confcommercio ha chiesto ed ottenuto dal Comune di Reggio Calabria la sosta gratuita delle auto sulle strisce blu alcuni giorni del mese di dicembre.