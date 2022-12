Reggio Calabria – Investe una donna e scappa, si stringe il cerchio attorno al pirata della strada

Sono in corso da venerdì pomeriggio le indagini per risalire all’uomo che ha investito una donna, senza fermarsi. I fatti si sono verificati nella zona nord di Reggio Calabria, nel quartiere Catona. Un’auto che stava percorrendo la via Nazionale ha impattato contro il pedone. La vittima è stata trasportata d’urgenza presso il Gom di Reggio Calabria, dove è stata ricoverata ed attualmente in prognosi riservata.

Sono iniziate praticamente da subito le indagini della Polizia Municipale di Reggio Calabria. Le immagini disponibili attraverso le telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero consentire di risalire in breve tempo al pirata della strada. Verso quest’ultimo è stato anche inoltrato un appello, affinché si presenti spontaneamente presso le sedi della forza pubblica per non aggravare la sua posizione.