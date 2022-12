Impianti di Lorica: cerimonia di riapertura ed inaugurazione del Presepe di Ghiaccio

Ancora pochi giorni per la riapertura degli impianti di risalita di

Lorica.

Ferrovie della Calabria, per l’occasione, ha organizzato una

manifestazione dedicata a tutti gli appassionati della montagna e degli

sport invernali in prossimità delle feste natalizie.

La data è fissata per il 10 dicembre, giorno in cui è prevista la

cerimonia di inaugurazione di un’opera unica nel suo genere, un presepe

di ghiaccio progettato e realizzato da Luca Mazzotti, maestro scultore

campione italiano e vicecampione del mondo.

Il maestro Mazzotti coadiuvato dal suo team darà vita a un’opera

composta da 11 statue di circa due metri, inserite all’interno di una

cella refrigerata a vista di ampiezza 3×9 metri, che consentirà di

mantenerle inalterate per tutta la durata dell’esposizione.

Il “Presepe di Ghiaccio” sarà collocato presso la stazione di monte, in

località Monte Botte Donato, la cima più elevata dell’altopiano della

Sila, situata a 1928 metri di altitudine nel comune di Casali del Manco

(Cs).

Il Maestro Mazzotti sarà ancora in Sila il prossimo 11 dicembre per

realizzare una scultura dal vivo.

Il programma delle due giornate prevede:

10 dicembre: Ore 11.30: Inaugurazione del “Presepe di Ghiaccio”;

A seguire: Realizzazione di una scultura di ghiaccio dal vivo a cura del

maestro scultore Luca Mazzotti; Musica di tradizione natalizia a cura

degli Zampognari di Laino Borgo; Show Cooking “Alla scoperta dei dolci

della Tradizione Natalizia Calabrese”, a cura della Maccaroni Chef

Academy.

11 dicembre: Ore 11.00: Realizzazione di una scultura di ghiaccio dal

vivo a cura del maestro scultore Luca Mazzotti;

11 dicembre: Ore 12.00: concerto di Nello Salza, “Omaggio ad Ennio

Morricone”: la “tromba del cinema italiano”, il trombettista interprete

delle più celebri colonne sonore del cinema internazionale e

collaboratore del Maestro Premio Oscar Ennio Morricone si esibirà con i

suoi brani più celebri.

“Stiamo lavorando incessantemente affinchè per il primo ponte festivo

del mese di dicembre gli impianti siano perfettamente fruibili da tutti

gli appassionati dello sport ad alta quota e della neve”.

L’amministratore unico di Ferrovie della Calabria, Ing. Ernesto Ferraro,

ringrazia la Regione e in particolare il presidente Roberto Occhiuto,

che ha voluto fortemente la riapertura degli impianti e insieme al

quale, dichiara l’amministratore Unico, “ci siamo prodigati per

espletare tutte le attività indispensabili ad ottenere le autorizzazioni

necessarie alla ripartenza. Un ringraziamento, inoltre, va a quanti

hanno lavorato, in tutti i diversi ruoli, per consentirci di raggiungere

gli obiettivi che ci eravamo prefissati”.

Alla cerimonia di riapertura sono state invitate tutte le cariche

istituzionali e religiose.

La manifestazione è una produzione di Piano B, sostenuta dalle Ferrovie

della Calabria, con la collaborazione della Regione Calabria, della

Provincia di Cosenza, dei Comuni di Casali del Manco e San Giovanni in

Fiore e del Parco Nazionale della Sila.