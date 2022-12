Natale 2022 a Reggio Calabria. Il programma di tutti gli eventi

Tutto pronto per il calendario di eventi a Reggio Calabria per allietare le festività natalizie e regalare momenti di spensieratezza a quanti, fra cittadini e turisti, trascorreranno in riva allo Stretto il Natale 2022. Un programma variegato che spazia dalla cultura, alla musica, all’arte, passando per il recupero delle tradizioni popolari per arrivare ai momenti dedicati ai più piccoli.

Joe Bastianich e La Terza Classe e Nino Frassica con la Los Plaggers Band. Sono questi i due eventi con cui Reggio Calabria festeggerà l’inizio del 2023.

Come previsto nel cartellone degli eventi natalizi, presentato oggi dall’amministrazione comunale a Palazzo San Giorgio, i due spettacoli si terranno a Piazza Italia.

Joe Bastianich si esibirà subito dopo la mezzanotte del primo gennaio 2023. Nella serata dello stesso giorno, alle ore 20:30, sarà invece la volta del comico messinese, Frassica.

GUARDA QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI NATALIZI A REGGIO CALABRIA