Medici aggrediti in tutta la Calabria, il Garante della Salute fa i nomi: “Serve un sistema di sicurezza”

Di seguito la nota del Garante per la Salute:

Dopo l’aggressione subita nei mesi scorsi dal Dott. Francesco Nasso, Direttore della

UOC di Medicina Interna di Polistena, la cronaca odierna registra le ennesime

aggressioni ai danni del personale sanitario, che ieri si sono consumate al Pronto

Soccorso di Locri ai danni del Dott. Bernardo Abenavoli e all’ Ospedale Jazzolino di

Vibo Valentia ai danni della Dott.ssa Tiziana Sacco e del Dott. Antonio Loiacono, tre

professionisti impegnati anch’essi in prima linea ai quali va la mia totale solidarietà

oltre alla condanna assoluta verso comportamenti cosi violenti che incutono nella

cittadinanza momenti di smarrimento profondo.

“ Non è più possibile assistere ad eventi di violenza inaudita nei confronti dei medici

– ha dichiarato il Garante della Salute, Anna Maria Stanganelli – che minano l’attività

di professionisti che operano con grande dedizione negli ospedali. Mi attiverò per

condividere con le autorità competenti la necessità di un sistema efficiente e di

sicurezza all’interno di ogni struttura sanitaria in particolare nel Pronto Soccorso.”