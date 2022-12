“Luci del varietà” della Guarner Bros in scena a Roccella e a Reggio

Ancora un appuntamento d’eccezione per le rassegne organizzate dal Centro Teatrale Meridionale, diretto da Domenico Pantano. Questa volta a calcare i palcoscenici calabresi sarà un genere tra i più apprezzati dal pubblico, il varietà.

“Luci del varietà”, della Guarner Bros, andrà in scena giovedì 22 dicembre alle ore 21, presso l’Auditorium comunale di Roccella Ionica, per la XXX Stagione Teatrale della Locride, e poi il giorno dopo, venerdì 23 alle 20.30, presso l’Auditorium Zanotti Bianco di Reggio Calabria, nell’ambito del progetto ReggioFest.

Lo spettacolo è stato ideato e diretto dal tenore, attore e regista Edoardo Guarnera, prematuramente scomparso alcuni mesi: la sua compagnia, la Guarner Bros, dove si esibisce la sorella Mariella Guarnera, porta in tournée i suoi grandi successi: proprio questo effervescente allestimento rappresenta una summa dei generi ai quali Guarnera ha dedicato la sua vita artistica.

Coinvolgente, piacevole, divertente, “Luci del varietà” fa vivere allo spettatore un’autentica immersione nel mondo dello spettacolo: dall’operetta al musical, dalla lirica alla canzone napoletana, dal pop e molto altro ancora, si presenta come un vero racconto della storia del varietà.

Una carrellata di momenti musicali, di prosa e di danza, insieme alla mezzosoprano Mariella Guarnera e al tenore Massimiliano Drappello, che si si avvicendano alla nota attrice e cantante Annalena Lombardi e alle esibizioni di attori comici come Vincenzo Pellicanò, che canta le canzoni di Renato Carosone in modo divertente e con grande maestria, e le macchiette caricaturali del cabarettista Matteo Micheli. A far parte del cast anche la giovane e sorprendente cantante Michela Pavese.

Gli artisti sono affiancati da un fantastico corpo di ballo che farà da cornice allo spettacolo, con l’inserimento, per l’occasione, anche di alcuni brani natalizi. A guidarlo la coreografa e danzatrice Eleonora Pedini, che si esibirà insieme a Elisa Belleggia, Martina Corvino, Giordano Federici, Matilde Nobile Migliore.

La Guarner Bros prosegue con passione il progetto avviato da Edoardo Guarnera, per la divulgazione della buona musica e del divertimento.

Domenico Pantano, direttore CTM e ideatore delle rassegne in corso, afferma «Siamo molto contenti di aver potuto offrire al nostro pubblico un cartellone dai generi diversi. Abbiamo pensato alla grande prosa con “Callas d’incanto” con Deborah Caprioglio, “Persone naturali e strafottenti” con Marisa Laurito, alla commedia dell’arte, alla commedia brillante, a grandi prove d’attore come gli spettacoli di Valerio Strati e Roberto Ciufoli, e anche agli spettacoli per famiglie. Ora è la volta del varietà e fra pochi giorni in scena anche il balletto “Lo schiaccianoci”, e infine altre grandi sorprese per il pubblico reggino per festeggiare insieme la fine di questo 2022».