Giochi in Calabria, la Commissione Affari istituzionali approva la modifica della legge regionale

La Commissione Affari Istituzionali del Consiglio Regionale della Calabria ha dato parere favorevole a maggioranza, con autorizzazione al coordinamento formale, alla proposta di modifica della normativa regionale contro la ludopatia, ritornata dall’Aula dopo il Consiglio Regionale della scorsa settimana.

Al termine della seduta odierna, apprende Agipronews, il testo è stato approvato con alcuni emendamenti. Rimane in piedi il “distanziometro” dai luoghi sensibili come scuole e chiede; è inoltre previsto lo stop dalle 24 alle 9 dei locali e degli apparecchi destinati al gioco, con facoltà per i sindaci di ampliare ulteriormente i limiti orari. Le nuove norme entreranno in vigore il 1° gennaio 2023, ma non si applicheranno alle attività di gioco già esistenti al 28 aprile 2018, quando fu approvata l’originaria legge di promozione della legalità che al suo interno conteneva le norme relative al settore.