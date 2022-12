La giornata contro il cancro sarà dedicata a Lilia Gaeta

In ricordo di una donna e giudice stimatissima e la cui recente scomparsa ha addolorato l’ambiente forense reggino, la Giornata mondiale contro il Cancro, che si terrà il 4 febbraio, sarà dedicata alla memoria di Lilia Gaeta. Lo ha annunciato la Garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria

Stanganelli, incontrando, presso la Corte d’Appello di Reggio, il presidente Luciano Gerardis per una visita istituzionale.

Nel corso dell’intenso colloquio, che si è svolto in un clima di grande cordialità, ci si è confrontati sulle tante criticità del sistema sanitario calabrese, risorse professionali, tecnologiche, carenze strutturali, difficoltà nell’avvio di un modello organizzativo e assistenziale per l’assistenza distrettuale, differenza di accesso ai servizi e qualità degli stessi nelle diverse aree della regione, lunghe liste d’attesa sia per attività ambulatoriali

che chirurgiche, mobilità sanitaria passiva verso altre regioni spesso anche per interventi di complessità medio bassa e in particolare difficoltà dei pazienti per accedere tempestivamente a diagnosi e cura soprattutto per patologie oncologiche.

Si è condivisa la necessità di implementare tutte le azioni volte alla tutela della salute attraverso la collaborazione, nel reciproco rispetto delle proprie competenze, con tutte le istituzioni del territorio.

Al termine dell’incontro c’è stato un momento di commozione per la scomparsa di Lilia Gaeta, “una delle figure più nobili del panorama calabrese per impegno civico, professionale, sociale e culturale – ha detto Stanganelli – che rappresenta per le presenti e future generazioni la Calabria di cui andare orgogliosi”. Un “fulgido esempio di virtù morali” a cui è andato il pensiero della garante insieme al dottor Gerardis, che ne è stato marito e collega di professione. Per questo Anna Maria Stanganelli ha deciso di dedicare al suo ricordo la giornata mondiale contro il cancro in Calabria.