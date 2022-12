Inchiesta “Propaggine”: revocati gli arresti domiciliari per il sindaco di Cosoleto (RC)

Gli avvocati Fortunato Schiava e Carlo Morace, – scrivono gli stessi in una nota – difensori del dott. Antonino Gioffrè, sindaco di Cosoleto al momento della applicazione degli arresti domiciliari per il reato di scambio elettorale politico-mafioso previsto dall’art. 416 ter c.p., esprimono la loro soddisfazione per la decisione della Sesta Sezione della Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria confermativa del provvedimento di arresti domiciliari emesso dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti del sindaco Gioffrè nell’ambito del procedimento c.d. “Propaggine”.

La decisione della Cassazione rimette in discussione la gravità indiziaria e la configurabilità del reato ascritto al dott. Gioffrè, temi sui quali il Tribunale di Reggio Calabria dovrà nuovamente pronunciarsi alla luce delle censure della Cassazione e dei rilievi difensivi.