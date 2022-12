Aeroporto di Reggio Calabria, nuova e inattesa destinazione in arrivo? Le novità

Il rilancio dell’aeroporto di Reggio Calabria nel 2023. L’obiettivo annunciato assomiglia molto a quello già sentito negli anni scorsi, ma la speranza è che prima o poi sia la volta buona. Amministratori, dirigenti e politci abbiano il buonsenso di accettare lo scetticismo dei cittadini, troppo spesso rimasti delusi e condannati ad un inevitabile “Se non vedo, non credo”.

Aeroporto di Reggio Calabria, novità annunciate

Qualcosa da vedere, però, sembra esserci davvero. E va al di là dei voli per Torino, Bologna e Venezia a tariffe agevolate già annunciati..

La notizia arriva direttamente dalle pagine del Corriere della Sera, con particolare riferimento all’edizione di Bergamo. In un articolo in cui si parla di “24 nuovi voli alla volta di mezza Europa” da Orio al Serio c’è anche spazio per Reggio Calabria.

Volo Reggio Calabria – Milano Bergamo (Orio al Serio)

A coprire le rotte, compresa quella per il Tito Minniti, è la compagnia Aeroitalia. Le novità vengono annunciate come a partire da marzo 2023. Andando sul sito del vettore si scopre che è già prenotabile il volo da Milano-Bergamo (Orio al Serio) a Reggio Calabria.

La copertura inizia da giugno 2023. Il prezzo visualizzabile per giugno è di circa 50€ a tratta. Tarrifa che sale fino ai 75 euro del mese di agosto. E scende fino a meno di 40 a settembre.

Prezzi sicuramente concorrenziali per quella che è l’abitudine di chi viaggia sulla tratta Milano-Reggio Calabria. Soprattutto nel periodo estivo. Sarà, ovviamente, necessario valutarli nell’evoluzione fino all’avvicinarsi del’estate 2023. Si dovrebbe partire il 16 giugno, con esaurimento a metà settembre.

I voli avranno frequenza bisettimanale.

Partenza da Reggio Calabria

Venerdì ore 13.30, con arrivo alle 15.15

Domenica ore 09.40 con arrivo alle 11.25

Partenza da Milano-Bergamo (Orio al Serio)

Venerdì ore 11:00 con arrivo alle 12.45

Domenica ore 7.05 con arrivo alle ore 8.50