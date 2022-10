Tragica scomparsa per il colonnello dei Carabinieri Mambor, per lui grandi risultati a Reggio Calabria

Il comunicato

Questa segreteria regionale NSC Calabria ha appreso con immenso dolore della tragica ed improvvisa scomparsa del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Crotone, il colonnello Gabriele Mambor, L’ufficiale, di 49 anni, originario di Roma, appassionato di pesca subacquea, probabilmente, probabilmente è stato colto da un malore nello specchio di mare antistante il cimitero della città pitagorica, in quel tratto di mare che conosceva molto bene.

Il colonnello Mambor era arrivato al comando dell’Arma provinciale di Crotone nel settembre del 2020 ma era un calabrese d’adozione avendo prestato servizio prima nei Cacciatori di Vibo Valentia e successivamente che al ROS di Reggio Calabria, dove si è distinto per aver condotto le indagini che il 18 febbraio 2004 portarono allo storico arresto del latitante Giuseppe Morabito, noto anche come u tiradrittu, inserito nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità.

Alla cattura il boss dichiarò al Comandante Folgore (questo era il nome scelto per il Colonnello Mambor dagli uomini del ROS): “Se non mi prendevate voi, non mi prendeva nessuno”.

La segreteria regionale di NSC esprime il suo profondo cordoglio per la morte del collega, conosciuto da tutti per le grandi doti umane e per la notevole preparazione professionale, e si stringe attorno alla famiglia del colonnello, nella piena consapevolezza che l’Arma ha perso un illuminato ufficiale ed eccezionale investigatore