TurismoSottoSopra, il camper Filcams per la tutela del lavoro nel Turismo a Reggio Calabria

possa rappresentare un settore solido e di crescita per l’intera economia regionale e non una giungla di illegalità e irregolarità. Tutto quello che la Regione Calabria è riuscita a fare è finanziare con i soldi pubblici, campagne pubblicitarie mega-galattiche, che di anno in anno aggettivano la nostra Terra (straordinaria, bellissima, stupenda, meravigliosa…) senza però investire un soldo in politiche strutturali e strategiche che sostengano un sistema Turistico sostenibile e stabile nel tempo. A cosa siano serviti i finanziamenti a pioggia e gli sperperi di denaro pubblico che mettiamo a debito per le future generazioni è chiaro.

La Filcams Cgil Calabria a differenza dell’assessore regionale al ramo e del Presidente Occhiuto pensa che le politiche e gli investimenti turistici devono essere fatte soprattutto per i calabresi. Come si può pensare di riuscire a svoltare come altre Regioni del Sud hanno fatto negli ultimi decenni, di essere attrattivi all’estero se questa è una Terra che fa scappare i giovani e coloro che vi abitano?

Un modello di Turismo serio non può basarsi esclusivamente sull’aspettativa che ricchi e benestanti vengano a fruire delle bellezze della Calabria per 10 giorni a stagione; quello semmai dovrebbe essere il valore aggiunto di un processo e di un’intera filiera turistica fatta di bellezze paesaggistiche e naturali, di offerta culturale ed enogastronomica.

Iniziamo a darci come obiettivo comune di scacciare la ‘ndrangheta dal settore ed in generale dalle nostre vite, poi lavoriamo per offrire ai calabresi un sistema integrato di servizi ed offerte a partire dal trasporto pubblico locale, dalla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e naturale, dall’enogastronomia e, soprattutto, qualifichiamo e tuteliamo il settore rendendolo appetibile per coloro che in questa Terra ci vogliono vivere e lavorare. I turisti verranno da sè, senza bisogno di mega cartelli pubblicitari e senza bisogno di costruire ogni volta un’immagine vincente per una Regione che dal punto di vista della gestione politica ha già perso!