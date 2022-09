Reggio Calabria – Incontro dal tema “La Tradizione degli Dèi: il significato dei miti antichi”

Giovedì 15 settembre alle ore 18:00, presso la Villetta De Nava, Reggio Calabria, il prof. Domenico Rosaci terrà una conversazione su “La Tradizione degli Dèi: il significato dei miti antichi”. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale “Anassilaos” nell’ambito della serie di incontri “La percezione dell’antico”.

I miti provenienti da ogni tradizione, da ogni popolo, ci mostrano la visione degli antichi circa l’essenza dell’umanità, della nostra coscienza, del nostro spirito. Ci parlano dell’essenza della vita stessa.

In questo incontro, il prof. Domenico Rosaci, autore del libro “La Tradizione degli Dèi”, fornisce un contributo alla comprensione di questo antichissimo patrimonio dell’umanità che è la tradizione del mito, spaziando dall’Antico Egitto alla Cina, dalla Grecia all’India, e mostrando che in tutte le diverse culture, fin dalla preistoria, i miti non fanno altro che tramandare il modo in cui l’uomo pensa e vede la realtà.