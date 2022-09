Reggio Calabria FilmFest “Cinema Dentro e Fuori le mura”

autorità presenti sul senso di responsabilità per l’errore commesso, piuttosto che su la volontà di darsi una seconda possibilità. Emozionati e positivamente scossi i detenuti hanno dichiarato di sentirsi parte di un progetto che ha una visione contraddistinto da azioni concrete rispetto alla tutela dei loro diritti. Ricevere l’attenzione delle istituzioni per gli stessi è stato segno tangibile che a Reggio lo Stato è presente, che la stessa magistratura non scrive solo sentenze, ma concede loro un confronto, li ascolta. Sono privati della libertà, ma uomini prima di tutto.

Si è posto l’accento sulla rieducazione, sul reinserimento, sulle responsabilità della persona detenuta e della società esterna. A Reggio le Autorità presenti hanno trasmesso un fortissimo messaggio: Garantire la legalità e la sicurezza è anche farsi carico del grado di civiltà delle carceri.

I temi dei diritti umani, della condizione rieducativa e di reinserimento sociale delle persone private della libertà personale sono stati poi oggetto di disamina ulteriore nel corso della sessione “fuori le mura” svoltasi in serata presso il Waterfront dove, alla presenza delle autorità di Polizia di Stato, dell’arma dei Carabinieri del comando Provinciale di Reggio Calabria, dei sindacati di Polizia Penitenziaria, dell’area sanitaria, di un folto pubblico composto da cittadini, esponenti della giovane avvocatura, registi, attori, hanno dialogato il sostituto Proc. Dott. Stefano Musolino, il Prof. Daniele Cananzi, il Dott. Paolo Ramondino, l’Avv. Giovanna Russo Garante dei Diritti dei Detenuti e delle persone private della libertà personale del Comune di Reggio Calabria, il Direttore Generale del Reggio FilmFest Michele Geria, il regista Toni Trupia, con la moderazione dell’Avv. Giovanna Suriano. La XIV edizione ha dimostrato in questa veste arricchita dalla partecipazione delle predette Autorità, come anche il cinema sia strumento di rieducazione nel carcere. Importantissimo il messaggio trasmesso, quello di una proficua sinergia interistituzionale e di una reale attenzione al mondo penitenziario e soprattutto ai temi dei diritti umani, del trattamento, della rieducazione e del reinserimento della persona detenuta dice la Garante. Si lavora nell’ottica del risultato concreto e dei progetti futuri senza attestazione di paternità dei singoli eventi.

Un plauso oltre alle Istituzioni presenti ed all’intera struttura del FilmFest guidata da Michele Geria, la Garante, vuole riservarlo al grande sforzo dell’amministrazione penitenziaria in pieno rientro ferie e in oggettiva carenza di personale e a tutti coloro che a vario titolo (educatori) e non solo lavorano in istituto, per cercare di limitarne i disagi organizzativi. Un grazie particolare per l’evento del 25 agosto va all’Ispettore Daniele Piras responsabile detenzione e trattamento che ha permesso la realizzazione concreta dell’evento coordinando il gruppo di detenuti che hanno gestito l’impianto audio video nella sala Biblioteca. Un appuntamento quello del Rcff, che ha evidenziato come la cultura sia strumento di riscatto della propria esistenza, ecco perché la presenza dell’Istituzione universitaria con la rappresentanza del Dipartimento Di.Gi.ES.