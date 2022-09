Classe 5^ C – Scuola elementare Corrado Alvaro Reggio Calabria: ancora insieme dopo 43 anni

02/08/2022: Inizia, con la creazione di un gruppo Whatsapp «Bei Tempi… Irriducibili», il “salto nel passato”, grazie allo spirito di iniziativa di Elisabetta Maesano e Stefania Zema, due alunne della 5^ C della scuola elementare Corrado Alvaro a.s. 1978-79. Il gruppo comincia a popolarsi di persone e di messaggi che sembra arrivino direttamente da un altro tempo; ci si scambiano informazioni, messaggi e numeri telefonici che portano alla ricomposizione virtuale del gruppo classe, compresi i compagni di classe non più residenti nel reggino.

Sono passati 43 anni dalla “mitica classe”, quale migliore occasione per rivedersi.

Nasce allora una proposta sul ristorante dove prenotare e la contrattazione infinita sulla data del ritrovo. Così il 26 agosto 2022, dopo 43 anni, si ricompone finalmente la mitica 5^ C. Uno sguardo aiuta a riconoscersi, altre volte la voce…

La serata passa via veloce tra gli aneddoti del passato raccontati a più voci, i ricordi condivisi (in primis quello affettuoso della maestra Antonietta Pellicanò).

Ma perché riunirsi dopo oltre quarant’anni? Per l’emozione di guardarsi indietro ed avere la certezza di venire proprio da lì, di avere delle radici individuabili proprio nei compagni di scuola elementare:

Falcone Demetrio-Faraone Giuliana- Ferrara Daniela- Galletta Matteo- Giustra Pasquale- Labrini Mario- Ligato Antonio- Livoti Rosaria- Maesano Elisabetta – Mangeruca Domenico – Manglaviti Mario- Minniti Pasquale – Monteleone Antonino – Nocera Roberto – Nucera Angela – Nucera Luciano – Pannuti Guido – Paviglianiti Letizia – Pedà Antonella – Piccoli Brunella- Pignataro Salvatore – Porcino Paolo – Porcino Paolo – Quattrone Alessandro – Vadalà Bruno – Zema Stefania