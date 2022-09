Reggio Calabria, disposto il fermo amministrativo per la Sea Watch 3

Disposto il fermo amministrativo per la Sea Watch 3. Lo rende noto la ong tedesca: dopo oltre 13 ore di controlli a Reggio Calabria, dove era arrivata il 17 settembre con 427 migranti, le autorità hanno bloccato la nave «accusandoci, ancora una volta, di aver soccorso troppe persone».

Nei primi giorni di agosto era stato seguito un controllo programmato dello stato di approdo in cui sono state individuate lievi carenze. All’arrivo nel porto di Reggio Calabria l’organizzazione tedesca si aspettava un’ispezione di rettifica per le carenze; le autorità italiane hanno invece eseguito un Psc (Port State Control) esteso che è durato oltre 13 ore e il cui esito è stato il blocco della nave. Le autorità italiane hanno concentrato le loro attenzioni sul numero di persone soccorse, mettendolo in relazione alla sicurezza della nave e sostenendo che rappresenti «un pericolo per le persone, le cose o l’ambiente».