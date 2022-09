Motta San Giovanni, tutto pronto per celebrare le Giornate Europee del Patrimonio

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Comune di Motta San Giovanni, la Proloco, le associazioni del territorio, di concerto con la SABAP RC-VV, propongono aperture straordinarie, visite guidate, attività didattiche e laboratoriali dedicate ai bambini al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

Vari i siti, dislocati tra Lazzaro e Motta, che grazie al coinvolgimento dei tantissimi volontari saranno fruibili sabato 24 e domenica 25 settembre.

Il Museo “Antiquarium Leucopetra” di Lazzaro, che custodisce interessanti testimonianze archeologiche provenienti dal territorio mottese, sarà aperto e fruibile grazie alla Proloco di Motta San Giovanni che curerà e gestirà accoglienza e visite guidate per scolaresche (sabato 24 settembre dalle ore 9 alle ore 13); associazioni del territorio, curiosi e appassionati (sabato 24 settembre dalle ore 16 alle ore 19 e domenica 25 settembre dalle ore 9:30 alle ore 13:30) con il coinvolgimento di InHoltre (l’associazione che si occupa di disabilità); attività didattico-ricreative rivolte a bambini (sabato 24 settembre dalle ore 16 alle ore 19 – per info e prenotazioni 09651875693) e un incontro tavola – rotonda domenica 25 Settembre alle ore 18 sul tema “Alla scoperta del territorio di Motta San Giovanni: Un’eredità per il futuro” con gli esperti Francesco Arillotta, Maria Assunta Ambrogio, Andrea Gennaro, Saverio Verduci.

L’Associazione Minatori del Comune di Motta San Giovanni “Commemorare per Ricordare” curerà l’accoglienza presso la propria sede in piazza della Municipalità e la visita guidata della mostra fotografica che documenta la vita del minatore (sabato 24 settembre dalle 17 alle 19 e domenica 25 settembre dalle ore 9 alle ore 12.30 – per info e prenotazioni 3286854053 – 3331223167).

L’associazione Eureka ODV, sabato 24 settembre, garantirà visite guidate del Castello San Niceto e dell’abside del Cristo Pantocratore con possibilità di raggiungere il sito con navette messe a disposizione dal Comune (partenza piazza Stazione Lazzaro alle ore 15:45 e piazza della Municipalità Motta alle ore 16:10 – per info e prenotazioni 3773275386).

L’Associazione sportiva Magna Grecia, domenica 25 settembre con partenza alle ore 8:30 dall’Antiquarium Leucopetra di Lazzaro, organizza un’escursione ciclistica-culturale che porterà gli amanti delle due ruote fino al Castello San Niceto, passando da piazza della Municipalità, lungo un percorso di 28 km che permetterà di ammirare paesaggi mozzafiato.

Entusiasti il sindaco Giovanni Verduci e l’assessore alla Cultura Enza Mallamaci.

“Scopo delle Giornate Europee del Patrimonio – dichiarano i due amministratori mottesi – è quello di far apprezzare il patrimonio condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la conoscenza, la salvaguardia e la trasmissione alle nuove generazioni. Anche il nostro Comune, grazie alla partecipazione delle associazioni e alla collaborazione della Soprintendenza, ha organizzato un insieme di eventi rivolti alle scuole, alle categorie più fragili, agli appassionati e ai semplici curiosi. Un’occasione per vivere insieme il nostro territorio e per capire quanto siano importanti comportamenti sostenibili”.