Per due giorni Cittanova ospiterà un raduno delle prestigiose Harley Davidson

Per due giorni Cittanova ospiterà un raduno delle prestigiose Harley Davidson provenienti da ogni parte dell’Italia.

E’ in programma per il 2 e il 3 settembre il “Goodbye summer. I fanatici del 1340”.

Cittanova è stata scelta, dal direttivo dell’A.S.D. “I Fanatici del 1340”, come meta per il Sud in accoglimento della proposta lanciata dal Consigliere Comunale Simona Caruso e dal Consigliere regionale C.S.E.N. Armando Petullà.

Lo spettacolare raduno prenderà l’avvio nella giornata di Venerdì 2, con l’arrivo dei numerosi motociclisti aderenti.

Sabato 3, dopo un percorso all’interno dell’abitato, alle ore 9,00 in Piazza San Rocco ci sarà la benedizione dei partecipanti.

A seguire le motociclette sosteranno in Piazza Calvario, dove saranno esposte all’ammirazione degli appassionati e quindi si avvierà il percorso che porterà verso Gerace e Antonimina.

L’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione Comunale e può contare sulla partnership di Radio Eco Sud, radio ufficiale dell’evento.